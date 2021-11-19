Человеческие ноги в спортивной сумке: в Киеве задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчина (видео)

Патрульные полицейские рассказали подробности задержания и обнародовали видео.

В Киеве задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины.

В патрульной полиции Киева рассказали подробности задержания и обнародовали видео.

"Ужасная находка всколыхнула вчера всю столицу. Полицейским поступил вызов, что в мусорнике на бульваре Дружбы Народов обнаружили части человеческого тела. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обеспечивали охрану места происшествия во время работы следователей. В то же время все полицейские города были сориентированы на поиск. Около 23 часов неравнодушный сообщил, что в одной из многоэтажек на улице Тростянецкой увидел мужчину, похожего на разыскиваемого злоумышленника", — говорится в сообщении.

Туда немедленно направились несколько экипажей патрульных полицейских.

В подъезде дома действительно находился мужчина, похожий по ориентировке.

Благодаря общим слаженным действиям патрульных вероятного убийцу оперативно задержали.

Жестокое убийство мужчины в Киеве: патрульные полицейские оперативно задержали предполагаемого злоумышленника Жестокое убийство мужчины в Киеве: патрульные полицейские оперативно задержали предполагаемого злоумышленника Шокирующая находка всколыхнула вчера всю столицу. Полицейским пришел вызов, что в мусорнике на бульваре Дружбы Народов обнаружили части человеческого тела. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обеспечивали охрану места происшествия во время работы следователей. В то же время, все полицейские города были ориентированы на поиски мужчины, который мог быть причастен к этому ужасному преступлению. Около 23 часов неравнодушный гражданин сообщил, что в одной из многоэтажек на улице Тростянецкой увидел мужчину, похожего на разыскиваемого злоумышленника. Туда немедленно направились несколько экипажей патрульных полицейских. В подъезде дома действительно находился мужчина, похожий по ориентировке. Благодаря общим слаженным действиям патрульных вероятного убийцу оперативно задержали. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного. Спасибо неравнодушному гражданину за его внимательность и активную гражданскую позицию. Именно благодаря своевременному сообщению в полицию патрульные смогли быстро найти и задержать опасного преступника. Друзья, если вы стали жертвой или очевидцем правонарушения, обязательно обратите внимание на приметы преступника и немедленно звоните по телефону на линию 102. Опубликована Патрульная полиция Киева Пятница, 19 ноября 2021 г.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного.

"Благодарим неравнодушного гражданина за его внимательность и активную гражданскую позицию. Именно благодаря своевременному сообщению в полицию, патрульные смогли быстро найти и задержать опасного преступника. Друзья, если вы стали жертвой или очевидцем правонарушения, обязательно обратите внимание на приметы преступника и безотлагательно звоните на линию 102", — просят в патрульной полиции Киева.

Напомним, в Киеве прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который убил и расчленил свою мать.

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