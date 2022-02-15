"Чего не сделаешь ради любви": в Киеве мужчина украл букет цветов 14 февраля (видео)

"Чего не сделаешь ради любви": в Киеве мужчина украл букет цветов 14 февраля (видео)

Мужчина выбрал белые цветы в розовой бумаге.

В Киеве на проспекте Науки мужчина зашел в магазин цветов, схватил букет и сбежал. Происшествие случилось вечером 14 февраля, в День влюбленных.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".

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В этот момент в магазине работали две продавщицы. Одна из них побежала за мужчиной. Поймали ли злоумышленника – неизвестно.

"Чего не сделаешь ради любви", "Отсидеть за букет цветов...", "Любовь зла", "Блин, так плохо это, но так романтично", — написали пользователи в комментариях под видео.

Напомним, что в Харькове военнослужащий Нацгвардии устроил сюрприз на плацу своей любимой и торжественно попросил стать его женой.

В Киеве мужчина украл букет на День Влюбленных

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