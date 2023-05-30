Частота воздушных атак на Киев снизится — военная разведка

По словам Андрея Юсова, так часто и сильно атаковать столицу российские оккупанты долго не смогут.

Частота воздушных атак на Киев снизится.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По словам Юсова, россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды. Но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.

"Попытка активная, попытка массовая, беспрецедентная. Но столько "Кинжалов" и столько "Калибров" за раз — это в большей степени такие показательные выступления. Так часто и с такой интенсивностью, и с таким количеством они повторять подобные представления не смогут", — подытожил представитель ГУР.

Военная разведка прогнозирует снижение частоты атак на Киев

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах к столице и в небе Киева. Это была 18-ая воздушная атака на столицу с начала мая. Из-за падения обломков дрона в Голосеевском районе в многоэтажке произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Эвакуированы 20 жителей. Одна жительница дома погибла, четверо – травмированы. Их доставили в отделение политравмы Александровской клинической больницы.

Утром стало известно, что оккупанты применили во время атаки по столице иранские беспилотники. Их выпускали по нескольким направлениям в несколько волн. К слову, за последние 24 часа враг нанес ночью третье нападение.

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