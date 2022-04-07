Частные перевозчики Киева возобновили работу на 11 маршрутах

В столице постепенно возобновляется работа общественного транспорта.

Сегодня, 7 апреля, в Киеве заработали 11 маршрутов частных перевозчиков.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В частности, возобновили работу маршруты: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

"Они также являются дополнением коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов ни троллейбусы, ни автобусы проехать пока не могут", — сказал Поворозник.

При необходимости в столице будет увеличиваться количество подвижного состава как на таких маршрутах, так и общегородских маршрутах большой протяженности.

Напомним, "Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички.

Читайте также: