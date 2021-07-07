Частную больницу в Киеве подозревают в торговле вакциной Pfizer: Минздрав проведет расследование

Вакцина Pfizer сейчас проводится мобильными бригадами и предназначена для определенных групп риска, педагогов и организованных коллективов.

В Киеве одну из частных больниц подозревают в продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. В Министерстве здравоохранения инициируют служебное расследование.

Об этом заявили в Минздраве.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в сегодняшних условиях торговать вакцинами означает подвергать смертельной опасности людей из групп риска, для которых этот препарат является первоочередным.

"Вакцинация — это единственный эффективный способ побороть пандемию. Первоначально в защите нуждаются те, кто входит в перечень профессиональных и возрастных групп риска или имеют хронические болезни. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно в соответствии с Дорожной карты. Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", — высказался Виктор Ляшко.

Как уточняется, пока вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для прививки только силами мобильных бригад, им также прививают определенные группы риска, педагоги и организованные коллективы.

"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", — добавил глава Минздрава.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин рассказал, будет ли доступен Pfizer для всех украинцев.

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В Минздраве рассказали, когда Pfizer станет доступным для всех украинцев

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