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Часть Киевской области полностью обесточена: ситуация может ухудшиться

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Часть Киевской области полностью обесточена: ситуация может ухудшиться

Фото: pixabay.com

Жителей Киевщины предупреждают, что ситуация с электроснабжением может ухудшиться.

Часть Киевской области, а именно Бучанскую громаду, полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы страны. Без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.

Об этом 20 декабря сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

По состоянию на 12:00 введены специальные графики аварийных отключений по подстанции 330 киловатт "Северная".

Руководителей ОСМД, управляющие компании и предпринимателей и всех жителей общества Федорук призвал самоорганизовываться для помощи соседям и друг другу, поскольку ситуация может ухудшиться.

Объекты социальной сферы и критической инфраструктуры будут запитаны от альтернативных источников, а в случае технической возможности будут временно иметь стабильное электропитание от сетей ДТЭКа.

Тем временем в части города света нет уже вторые сутки. Люди в Сети массово пишут, что из-за отсутствия электроенергии также нет отопления и горячей воды, а на улице до -10 градусов.

Напомним, в Буче, пережившей российскую оккупацию, вчера зажгли новогоднюю елку на центральной площади. Детям организовали небольшой праздник в День святого Николая. Маленьких жителей развлекали святой Николай, Гринч и рождественский пряник.

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Дата публикации
Просмотры
619
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