Часть Киева осталась без света из-за ракетного удара РФ

На левом берегу столицы перебои с электроснабжением.

В результате ракетного удара по Киеву 18 октября на левом берегу произошло аварийное отключение электроснабжения, возможны перебои.

Об этом сообщает Yasno.

"Обновление информации о последствиях и возможных стабилизирующих отключениях вскоре", — отметили в энергетической компании.

Напомним, утром 18 октября в Киеве раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Россия ударила по тремя ракетам по объекту энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. О пострадавших не сообщается.

Обстрел регионов за 17 октября: рашисты продолжают стрелять по критической инфраструктуре

Читайте также: