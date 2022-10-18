Часть Киева осталась без света из-за ракетного удара РФ

На левом берегу столицы перебои с электроснабжением.
В результате ракетного удара по Киеву 18 октября на левом берегу произошло аварийное отключение электроснабжения, возможны перебои.
Об этом сообщает Yasno.
"Обновление информации о последствиях и возможных стабилизирующих отключениях вскоре", — отметили в энергетической компании.
Напомним, утром 18 октября в Киеве раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Россия ударила по тремя ракетам по объекту энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. О пострадавших не сообщается.
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