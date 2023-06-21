Часть Киева – без света: в каких районах нет электричества

Из-за аварийного отключения света возникли проблемы с водоснабжением.
Из-за аварии в среду, 21 июня, без электричества - пять районов Киева, а также Бучанский район Киевщины.
Об этом сообщает ДТЭК.
Без света 100 тысяч потребителей. В частности, электроэнергии нет в части:
- Шевченковского,
- Святошинского,
- Соломенского,
- Голосеевского,
- Подольского района.
В этих районах происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.
В "Укрэнерго" в 11:00 объяснили, что в высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания.
"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", — говорится в заявлении.
В 11:35 в ДТЭК добавили, что в столице и области отменены экстренные отключения и все потребители со светом.
В Сети сообщают, что из-за аварийного отключения света возникли проблемы с водоснабжением : снижено давление или вообще нет воды.
Напомним, в Киеве 20 июня на улице Дамбова вспыхнул пожар, из-за которого в небе над столицей виден черный дым.
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