Часть Киева – без света: в каких районах нет электричества

Из-за аварии в среду, 21 июня, без электричества - пять районов Киева, а также Бучанский район Киевщины.

Об этом сообщает ДТЭК.

Без света 100 тысяч потребителей. В частности, электроэнергии нет в части:

Шевченковского,

Святошинского,

Соломенского,

Голосеевского,

Подольского района.

В этих районах происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.

В "Укрэнерго" в 11:00 объяснили, что в высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания.

"Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", — говорится в заявлении.

В 11:35 в ДТЭК добавили, что в столице и области отменены экстренные отключения и все потребители со светом.

В Сети сообщают, что из-за аварийного отключения света возникли проблемы с водоснабжением : снижено давление или вообще нет воды.

Напомним, в Киеве 20 июня на улице Дамбова вспыхнул пожар, из-за которого в небе над столицей виден черный дым.

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