Часами умирал на улице, а в палате связали: в Киеве врачей обвиняют в смерти 31-летнего воина ВСУ

Друзья военного обвинили медиков в смерти воина ВСУ.
В Киеве в одной из больниц Соломенского района загадочно скончался 31-летний военный. В полиции подозревают умышленное убийство и халатность. Знакомые воина опубликовали шокирующие подробности, они утверждают, что военного сначала жестоко избили, а затем не оказали помощи.
Об этом подруга погибшего военнослужащего Алина Ицелева сообщила в Instagram.
Что известно о погибшем воине
Алина Ицелева рассказала, что покойного звали Вадим на позывной "Физрук", он был бойцом 95 ОДШБр.
"Вадим с начала полномасштабного вторжения служил добровольцем. Он был разведчиком, ветераном и высококлассным специалистом по развед-БПЛА. Но смерть застала его совсем не на фронте, а в нашей столице – в Киеве", — написала Алина.
Друзья обвиняют медиков в смерти военного
Алина Ицелева обвиняет медиков киевской больницы в смерти военного. Она отмечает, что избитый Вадим четыре часа лежал на улице и умирал. Врачи отреагировали только тогда, когда его собрат вызвал скорую из другой больницы.
"Четыре часа он лежал и умирал на улице и никто ничего не сделал, чтобы ему помочь! Его собрат, безуспешно призывая работников больницы выполнить свой долг, был вынужден вызвать карету скорой помощи, которая ехала из другого медучреждения", — написала она.
Она отмечает, что военному не оказывали помощь, а привязали к постели и бросили умирать. Алина также опубликовала фото и видео Вадима, на которых видны раны на теле.
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Что говорит полиция
Полиция города Киева сообщила, что по факту смерти военного было открыто два производства по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Также правоохранители назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти.
"Проведя первоочередные следственные действия, правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также из нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный", — отметили в поле.
Также полицейские утверждают, что военного забрали с улицы, доставили в палату, а затем перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.
Напомним, в селе Шрамковка Черкасской области 21-летний парень избил военного на костылях. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что, "дескать, идет война".
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