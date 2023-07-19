Часами умирал на улице, а в палате связали: в Киеве врачей обвиняют в смерти 31-летнего воина ВСУ

В Киеве в одной из больниц Соломенского района загадочно скончался 31-летний военный. В полиции подозревают умышленное убийство и халатность. Знакомые воина опубликовали шокирующие подробности, они утверждают, что военного сначала жестоко избили, а затем не оказали помощи.

Об этом подруга погибшего военнослужащего Алина Ицелева сообщила в Instagram.

Что известно о погибшем воине

Алина Ицелева рассказала, что покойного звали Вадим на позывной "Физрук", он был бойцом 95 ОДШБр.

"Вадим с начала полномасштабного вторжения служил добровольцем. Он был разведчиком, ветераном и высококлассным специалистом по развед-БПЛА. Но смерть застала его совсем не на фронте, а в нашей столице – в Киеве", — написала Алина.

Вадим "Физрук" на фронте. Фото: Алина Ицелева

Друзья обвиняют медиков в смерти военного

Алина Ицелева обвиняет медиков киевской больницы в смерти военного. Она отмечает, что избитый Вадим четыре часа лежал на улице и умирал. Врачи отреагировали только тогда, когда его собрат вызвал скорую из другой больницы.

"Четыре часа он лежал и умирал на улице и никто ничего не сделал, чтобы ему помочь! Его собрат, безуспешно призывая работников больницы выполнить свой долг, был вынужден вызвать карету скорой помощи, которая ехала из другого медучреждения", — написала она.

Она отмечает, что военному не оказывали помощь, а привязали к постели и бросили умирать. Алина также опубликовала фото и видео Вадима, на которых видны раны на теле.

Осторожно, фото 18+

Друзья публикуют фото, как медики привязали к постели раненого военного. Фото: Алина Ицелева

Что говорит полиция

Полиция города Киева сообщила, что по факту смерти военного было открыто два производства по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Также правоохранители назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти.

"Проведя первоочередные следственные действия, правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также из нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный", — отметили в поле.

Также полицейские утверждают, что военного забрали с улицы, доставили в палату, а затем перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.

Напомним, в селе Шрамковка Черкасской области 21-летний парень избил военного на костылях. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что, "дескать, идет война".

Читайте также: