Церковное облачение и массажер для ног: что забывают пассажиры в метро Киева

Церковное облачение и массажер для ног: что забывают пассажиры в метро Киева

С января по июнь возвращены 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

В Киеве пассажиры забыли в метро церковное облачение и беспроводные наушники.

За шесть месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодное время года — шарфы, перчатки, шапки, а весной — зонтики, куртки, рюкзаки.

С января по июнь возвращены 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

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телефоны;

беспроводные наушники;

чемодан с церковной одеждой;

массажер для ног;

санки.

Киевский метрополитен

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 08:00 до 17:00 в пятницу — с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье — выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45.

Телефон для справок (044) 238-43-13.

Бюро находок метрополитена принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата.

Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому, ища их, необходимо обращаться в полицию.

Напомним, в метро Киева диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу.

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