Церковное облачение и массажер для ног: что забывают пассажиры в метро Киева

С января по июнь возвращены 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.
В Киеве пассажиры забыли в метро церковное облачение и беспроводные наушники.
За шесть месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодное время года — шарфы, перчатки, шапки, а весной — зонтики, куртки, рюкзаки.
С января по июнь возвращены 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.
Топ-5 гибели за первое полугодие 2021
- телефоны;
- беспроводные наушники;
- чемодан с церковной одеждой;
- массажер для ног;
- санки.
Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 08:00 до 17:00 в пятницу — с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье — выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45.
Телефон для справок (044) 238-43-13.
Бюро находок метрополитена принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата.
Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому, ища их, необходимо обращаться в полицию.
Напомним, в метро Киева диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу.