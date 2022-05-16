Цены на молоко в Украине повышают не только из-за его нехватки: фермы Киевщины возобновляют работу

Цены на молоко в Украине повышают не только из-за его нехватки: фермы Киевщины возобновляют работу

Как отечественные бизнесмены работают в условиях войны, сохраняют рабочие места людям и заботятся, чтобы на наших столах ничего не было.

Крупнейшая молочная ферма в Европе — предприятие в Киевской области, где более месяца велись ожесточенные бои, возобновляет работу.

В выпуске "Завтрак с 1+1" рассказали, в каком состоянии животные фермы и ожидает ли украинцев дефицит молока.

В Большом Круполе почти четыре тысячи поголовья скота. До войны сырье поставлялось на ведущие заводы страны.

"23 числа у нас был рекордный день — 132 тонны молока в сутки мы надоили. В военное время мы дошли до 80-ти тонн. Это связано с тем, что у нас были только грубые корма. И был стрессовый фактор огромный.", – сообщил директор фермы Юрий Кунак.

В феврале ферма была фактически между двумя фронтами. потому что боевые действия шли буквально через поле, но бойцы ВСУ сделали все, чтобы враги не повредили коровники.

"Директор доел коров, потому что некому было доить. Молоко раздавали по соседним районам. Остальные — 40 тонн — выливали в канализацию", — сообщил генеральный директор.

Он добавил, что 30 коров пришлось отдать на убой из-за стресса и травмирования.

Теперь фермеры стремятся выйти на довоенное состояние компании. Ферма набирает обороты. Но война разрушила все цепи компании. Но, по словам Юрия Канука, бизнес – это умение маневрировать. Уже новые цистерны приезжают на ферму за молоком.

Относительно повышения цен на молоко, фермеры уверяют: это не только из-за нехватки молока, но и из-за логистики.

"Цена на рынке на данный момент вернулась к довоенной. Себестоимость немного выросла из-за зарплаты", — сообщил Кунак.

Предприниматели ожидают возможности закупить необходимые импортные корма, чтобы максимально увеличить надои, потому что спрос на молоко растет безумными темпами. В настоящее время 70% молокоперерабатывающих заводов полноценно возобновили работу.

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