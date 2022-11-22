Цены на аренду квартир в Киеве упали из-за отключений света

Цены на аренду квартир в Киеве упали из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и постоянных отключений света. Рынок переживает колебания с середины октября.

Об этом сообщает Bird.

Меньшая уверенность в своей безопасности, экстренные и стабилизационные ограничения электроснабжения привели к падению спроса почти на треть.

Вместе с тем упали и цены. Больше всего изменилась стоимость аренды 2 и 3-комнатных квартир — в среднем на 12%. Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры подешевели на 5%.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве:

Однокомнатная – 9 500 грн вместо 13 000 грн;

вместо 13 000 грн; Двухкомнатная – 14 000 грн вместо 21 600 грн;

вместо 21 600 грн; Трехкомнатная – 22 000 грн вместо 46 100 грн.

Кроме того, перебои электроснабжения привели к новым запросам в поиске. Арендаторы интересуются, как высоко расположена квартира и какой тип плиты установлен на кухне.

Напомним, в пригороде Киева из-за газового котла погибли три человека в разных квартирах на втором и четвертом этажах. Погибших супругов и тело 17-летней девочки обнаружили на одном стояке. Еще одного соседа спасло только то, что в его квартире стояло специальное устройство.

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