Центр Киева сегодня перекроют: что происходит и как будет работать транспорт

В столице пройдет "Всеукраинский велодень".
Сегодня, 5 июня, центр Киева перекроют для движения наземного транспорта. От 09:00 до 18:00 в столице пройдет "Всеукраинский велодень".
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной структуры КГГА.
Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк "Муромец".
Как будет работать наземный транспорт в Киеве
От 09:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме движения будет организовано:
- троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;
- троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетский гай ст. м. "Почайна";
- автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
- автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее — ул. Почайнинская — ул. Ильинская — ул. Волошская — ул. Григория Сковороды — ул. Межигорская — ул. Новоконстантиновская — ул. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршруту;
Движение автобусов в режиме маршрутного такси:
- № 429 от ул. Тулузы в бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской)
- № 433 от просп. Леся Курбаса к ул. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).
Кроме того, также сегодня от 19:30 до 21:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы". Будут курсировать троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская" и троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, в Киеве в парке Шевченко от 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.