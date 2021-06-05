Центр Киева сегодня перекроют: что происходит и как будет работать транспорт

В столице пройдет "Всеукраинский велодень".

Сегодня, 5 июня, центр Киева перекроют для движения наземного транспорта. От 09:00 до 18:00 в столице пройдет "Всеукраинский велодень".

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной структуры КГГА.

Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк "Муромец".

Как будет работать наземный транспорт в Киеве

От 09:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме движения будет организовано:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетский гай ст. м. "Почайна";

автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее — ул. Почайнинская — ул. Ильинская — ул. Волошская — ул. Григория Сковороды — ул. Межигорская — ул. Новоконстантиновская — ул. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршруту;

Движение автобусов в режиме маршрутного такси:

№ 429 от ул. Тулузы в бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской)

№ 433 от просп. Леся Курбаса к ул. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Кроме того, также сегодня от 19:30 до 21:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы". Будут курсировать троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская" и троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко от 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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