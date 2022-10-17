Центр Киева перекрыли из-за атаки РФ дронами-камикадзе (видео)

Центр Киева утром 17 октября перекрыли из-за российской атаки дронами-камикадзе. Движение ограничено участком между улицей Крещатик и цирком.

Об этом сообщает муниципальный канал "Киев".

Сейчас в Шевченковском районе столицы горит офисное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате российской атаки нет.

Напомним, российская армия атаковала Киев дронами-камикадзе утром 17 октября. Взрывы раздались в Шевченковском районе. Мэр столицы Виталий Кличко показал обломки одного из вражеских БПЛА.

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