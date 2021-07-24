Центр Киева окутал черный, густой дым: на Крещатике вспыхнул масштабный пожар

По предварительным данным пострадавших в пожаре нет.

В Киеве на улице Крещатик, 13 в субботу, 24 июля, вспыхнул масштабный пожар. Из-за этого в центр столицы окутало черным, густым дымом.

Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".

По предварительным данным, пожар произошел во дворе жилого дома. Там загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали пожар. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле с пшеницей.

Ранее в Киеве возле метро "Крещатик" произошел пожар. Горел "Портер Паб".

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