Центр Киева 10 октября закроют для транспорта: где не проехать (схемы)

Центр Киева 10 октября закроют для транспорта: где не проехать (схемы)

В столице состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA".

В центре столицы 10 октября с 07:00 до 13:00 состоится массовый спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA». В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2128.

Так, движение транспортных средств ограничат по маршруту:

улица Михаила Грушевского, 5-А (смотровая площадка в Мариинском парке перед Мариинским дворцом) — движение по улице Михаила Грушевского, вдоль Центрального дома офицеров в направлении Киево-Печерской Лавры — Арсенальная площадь — улица Ивана Мазепы — площадь Славы — вдоль четной стороны улицы Лаврской — парк Вечной Славы — вдоль Киево-Печерской Лавры — вдоль Художественного Арсенала — памятник Воинам-афганцам — мимо выставки русского оружия, захваченного на Донбассе — через музей локальных конфликтов — вокруг самого высокого флагштока с государственным флагом Украины — мимо Вечного Огня — Национальный музей истории Украина во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс — разворот на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориального комплекса — движение в обратном направлении нечетным стороне улицы Лаврской через площадь Славы — поворот на аллею Героев Крут — вдоль Памятнику военным летчикам — через Аскольдова могила — вдоль памятника Героям Крут — Парковая дорога — Петровская аллея — стадион имени Валерия Лобановского — разворот у колоннады центрального входа/памятнику Валерию Лобановскому — движение в обратном направлении Петровской аллеей — Парковая дорога — поворот по адресу: Парковая дорога, дом 35 — подъем в Мариинский парк через улицу Михаила Грушевского, дом 9-А/9-Б — поворот на перекрестке с улицей Михаила Грушевского (Посольство КНР) — улица Михаила Грушевского, вдоль Центрального дома офицеров — до улицы Михаила Грушевского, дом 5 (Верховная Рада Украины) — улица Михаила Грушевского, дом 5-А (смотровая площадка в Мариинском парке перед Мариинским дворцом).

На время проведения массового спортивного мероприятия "Легкоатлетический пробег Украинский Военный Забег/Military Run UA" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам.

Как сообщает КП "Киевпастранс", будут изменены маршруты троллейбусов №38 и автобусов №24, 55, 62.

Так, с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:00) движение маршрутов будет организовано:

- троллейбус №38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

КГГА

- автобус №24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского

- автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее — ул. Генерала Алмазова — б-р Леси Украинки — ул. Бассейная — ул. Эспланадная — ст. м. "Дворец Спорта" — ул. Рогнединская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная — б-р Леси Украинки — ул. Новогоспитальна — ул. Евгения Коновальца — ул. Михаила Заднипровского — ул. Генерала Алмазова — ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту

- автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

КГГА

Напомним, Нацкорпус зовет украинский на Марш Нации.

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