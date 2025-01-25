Цена шокирует: в Киеве продают котёнока за 200 тысяч гривен

В Киеве на платформе онлайн объявлений появилось объявление о продаже котенка уникальной породы Двельф. За эту экзотическую бесшерстную кошку просят 4500 Евро (примерно 198 тысяч гривен).

Об этом стало известно из объявления на OLX.

Двельф - результат скрещивания трех разных пород: канадского сфинкса, американского керла и манчкина. Первая такая кошка появилась в 2009 году, и на сегодня представителей породы насчитывается всего несколько десятков.

Кошка имеет особый вид: короткие лапы, клиновидную голову с большими миндалевидными глазами и эльфообразные уши, обращенные назад. Она выглядит миниатюрно, даже взрослая особь весит не более 2 кг. Несмотря на маленький размер, двельфы имеют мощное телосложение и мускулистое тело.

Порода еще не признана фелинологическими ассоциациями, но уже обрела популярность благодаря своей необычной внешности и ласковому характеру. Двельфы очень привязаны к своим хозяевам и могут переживать депрессию при их отсутствии.

Раньше мы рассказывали, как приучить кота пить из миски, а не из туалета.

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