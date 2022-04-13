"Целью агрессора была столица, и он не оставил своих планов": Кличко объяснил, почему еще рано массово возвращаться в Киев

"Целью агрессора была столица, и он не оставил своих планов": Кличко объяснил, почему еще рано массово возвращаться в Киев

Мэр Киева отметил, что столичные власти не могут запретить возвращаться, а могут только рекомендовать.

Сегодня еще рано массово возвращаться домой, в Киев.

Об этом 13 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обращаясь к киевлянам, в Telegram.

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Кличко подчеркнул, что власти столицы опираются исключительно на рекомендации военных, которые говорят, что сегодняшняя угроза еще достаточно велика.

"Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А, во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и спокойствие людей. Поэтому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Те же, кто возвращается, должны взвешивать все риски", — отметил он.

Мэр Киева отметил, что столичные власти не могут запретить возвращаться, а могут только рекомендовать.

"Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Но не будем забывать, что целью агрессора была столица. Военные утверждают, что агрессор не оставил своих планов и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных", — подытожил Кличко.

Напомним, местным жителям не рекомендуют сейчас возвращаться в Киевскую область из-за угрозы повторного наступления РФ.

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