Бывшего депутатка Киевсовета Ярину Арьеву будут судить из-за ДТП: детали дела

В прокуратуре отмечают, что женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

Экс-депутата Киевсовета будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины, экс-депутата Киевского городского совета, по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

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Речь идет о 23-летней Ярине Арьеве – бывшем депутате Киевсовета от "Евросолидарности" и дочери нардепа от "ЕС" Владимире Арьеве.

Напомним, 27 ноября 2022 года подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo сбила на переходе женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения. По версии прокуратуры, во время вождения девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

По выводам экспертов, причиной возникновения ДТП является нарушение подозреваемой требований ПДД, находящихся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его последствиями.

ДТП произошло 27 ноября 2022 года / Фото: Прокуратура Киева

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Сама Ярина Арьева на своей странице в соцсети написала, что вину признает, но отрицает состояние наркотического опьянения. Она настаивает, что происшествие произошло во время блекаута на неосвещенной улице, а сама она ехала на небольшой скорости. Также она выразила возмущение из-за усиления меры пресечения, ведь ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения.

Кроме того, экс-депутат добавила, что с потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Свою правоту она решила доказывать в суде как обычная гражданка, поэтому написала заявление о сложении депутатского мандата.

В свою очередь ее отец-нардеп считает дело сфабрикованным и называет "местью" за свою политическую деятельность.