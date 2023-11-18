Бывший чиновник "Киевзеленстроя" разворовал тысячи литров горючего, которое предназначалось для военных: фото

Ущерб оценили в общую сумму около 230 тысяч гривен.

В Киеве экс-чиновник "Киевзеленстроя" разворовал 9,5 тысячи литров горючего, которое предназначалось для военных ВСУ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По данным следствия, бывший первый заместитель директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины (март 2022 года – ред.), изъял из сейфа начальника ремонтно-механизированной части талоны на 9,5 тысячи литров горючего якобы для передачи военным", — говорится в сообщении.

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Затем подозреваемый подписал поддельный акт приема-передачи горюче-смазочных материалов воинской части, а на самом деле распорядился ими по собственному усмотрению.

Ущерб оценили на общую сумму около 230 тысяч гривен.

Следствие продолжается.

Напомним, Министерство обороны провело аудит по тендеру на закупку папок для личных военных дел. В ВСУ необоснованно изменили параметры обложек, что позволило повысить стоимость, хотя на рынке есть более дешевые предложения. В итоге получилось, что одна обложка буквально "золотой" папки личного дела стоила 351 гривню.

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