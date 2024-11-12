Бывшему главе Киевского метро выдвинули подозрение: что известно

Бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" подозревают в служебной халатности, что привело к серьезным аварийным ситуациям на линии метро.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным Подольской окружной прокуратуры Киева, должностное лицо не осуществляло должной оценки рисков, не назначало необходимые осмотры и обследования на объектах метро, в частности, тоннелях и сооружениях Оболонско-Теремковской линии. В декабре 2023 года столичные власти вынуждены были приостановить движение на отрезке метро.

"Следствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что конструкция тоннеля не соответствует строительным нормам, а ущерб, нанесенный городскому бюджету, составляет более 138,5 млн грн. В результате закрытия станций метро потерял доходы на сумму почти 26 млн грн. В июле 2024 года аналогичные подозрения были выдвинуты и руководителю службы пути и туннельных сооружений и главному инженеру КП "Киевский метрополитен".

Главе Киевского метро выдвинули подозрение / Фото: Офис генерального прокурора

В настоящее время идет досудебное расследование, а правоохранители работают над установлением места нахождения подозреваемого.

Напомним, в Киеве возникла ужасная давка в метро после 8 часов тревоги.

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