Бывшая Арка Дружбы народов в Киеве лишена статуса памятника: ее можно демонтировать – Минкульт

Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

В Министерстве напомнили, что Арка Дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом отмечается в специальном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики", — говорится в сообщении.

В заключении также говорится, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям. А в условиях широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ярма", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", — подытожил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Напомним, Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти определила принадлежность Арки дружбы народов к символике российской имперской политики.

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