Было страшно, верхние этажи горели: свидетели рассказали о последствиях падения обломков в Голосеевском районе

В результате очередной атаки россиян поврежден дом в Голосеевском районе столицы.

Оккупанты ночью снова атаковали Киев беспилотниками. Обломки упали в нескольких районах столицы. Так, в Голосеевском районе Киева поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

Как рассказали очевидцы, они проснулись от ужасных звуков, потом увидели вспышку в небе и услышали звук выбитых окон.

"Потом мы выбежали на улицу, увидели, что здесь творится, это просто страх — эвакуация людей, верхние этажи горят", — рассказали люди, живущие в соседнем здании.

"Стоял в коридоре – взрыв, пламя, подошел к окну и понял, что в дом (прилетело – ред.)", — рассказал житель поврежденного дома Олескандр.

Атака на Киев

В ночь на 30 мая в Киеве раздались взрывы. Россияне запускали дроны разных направлений, а также в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

В результате падения обломков произошло разрушение в разных районах Киева. В частности, в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, погиб один человек, В результате пожара в многоэтажном доме эвакуированы 20 человек.

В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля.

По данным Воздушных сил, российская армия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов из 31 запущенного.

Атака дронами на Киев: свидетели рассказали о последствиях падения обломков на дом в Голосеевском районе

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