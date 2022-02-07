Было изюминкой города: на вышгородской набережной вандалы разбили разноцветное пианино (фото)

Местные предполагают, что это дело рук искателей металла, ведь из музыкального инструмента вытащили всю начинку.
На набережной Вышгорода, возле Киева, вандалы разбили разноцветное пианино.
В последнее время музыкальный инструмент стал местным арт-объектом, возле него с удовольствием фотографировались и даже играли на нем.
Об этом написали в Вышгородском сообществе.
"Одну из самых музыкальных и посещаемых изюминок города – разрушена… Спасибо людям, которые установили эту красоту… И очень не спасибо тем – кто сделал с этой красотой такое", – говорится в сообщении.
В комментариях местные жители предполагают, что это дело рук искателей металла, ведь из музыкального инструмента вытащили всю начинку.
Напомним, под Киевом двое подвыпивших молодых людей повредили памятный крест между селами Плоске и Гоголев.
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