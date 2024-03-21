"Были считанные секунды": в МВД показали нацгвардейца, сбившего ракету, летевшую на Киев

Алексей – стрелок-зенитчик бригады "Буревой". Во время атаки РФ на столицу он не растерялся и ловко уничтожил российскую ракету.
В МВД показали нацгвардейца, который во время атаки РФ на рассвет 21 марта, сбил российскую крылатую ракету, направлявшуюся на Киев.
Бойца зовут Алексей. Он – стрелок-зенитчик бригады "Буревий". В составе мобильной огневой группы боец вместе с собратьями защищает украинские города во время вражеских атак с воздуха.
"Я выбежал на позицию. Оценив обстановку, обнаружил цель визуально в тепловизионный прицел, провел ее захват и совершил пуск ракеты. На все у меня было буквально считанные секунды.", — рассказал Алексей. Однако после пуска через мгновение парень увидел, как ракета взорвалась
Спасибо Алексею и другим защитникам украинского неба за защиту.
Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Силы и средства ПВО над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.
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