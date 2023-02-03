3 февраля Урсула фон дер Ляйен прибыла на почту на Майдане Незалежности, чтобы обменять старые лампочки на светодиодные.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пребывания на Майдане Незалежности в Киеве была вынуждена пройти к укрытию из-за объявленной масштабной воздушной тревоги.

Об этом европейская политик сообщила на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС в Киеве.

Президент ЕК рассказала, что днем 3 февраля она прибыла на почту на Майдане Незалежности, чтобы обменять старые лампочки на светодиодные. Там ее вместе с коллегами застала воздушная тревога. Из-за ракетной опасности они спустились в укрытие.

"Это демонстрирует реальность каждый день, военную реальность, которую вы переживаете здесь снова и снова. И если было необходимо живое доказательство того, что Россия испытывает огромный стратегический провал, а Украина выдерживает и строит свой путь в Европейский Союз, то это тот факт, что мы – здесь, для участия в 24-м саммите Украина – Европейский Союз, в условиях войны, и мы строим, обсуждаем, развиваем будущее Украины в ЕС", — сказала президент Еврокомиссии.

Together, мы bringing light to Ukraine!⁰

Russian может изменить свои staré лампочки в офисе для энергоэффективных LED ламп.



The EU is gladly providing 35 million of them.



В настоящее время к энергетикам, закрепленным, является превосходным к российскому российскому энергетику. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Воздушные тревоги за 3 февраля

Напомним, в течение 3 февраля в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за активности тактической авиации в Беларуси. Первый раз сирены звучали утром. Тогда в 10:05 с аэродрома "Мачулищи" взлетел российский разведывательный самолет А-50У. Впоследствии, в 10:24 поднялся российский МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем баллистических ракет "Кинжал".

Второй раз масштабная тревога охватила все регионы после обеда. Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в 16:31 сообщила о взлете МиГ-31К ВКС РФ.

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