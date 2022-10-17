"Была на 6 месяце беременности": в результате атаки дрона на дом в Киеве погибли молодые супруги

Российские войска убили молодую семью и еще нерожденного ребенка.

В Киеве в результате атаки дрона на жилой дом погибли молодые супруги, которые ожидали рождения ребенка.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В результате удара иранским дроном по жилому дому погибла молодая семья киевлян. Богдану и Виктории было по 34 года", — сообщил он.

По сообщению свидетелей, пара ждала ребенка. Виктория была на 6 месяце беременности и собиралась в декабре идти в декрет.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о смерти молодой пары. По его словам, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре извлекли тела трех погибших мирных жителей.

"Среди них — молодая пара, муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. Россия — страна-террорист!", — написал Кличко.

Атака на жилой дом в столице Украины

В понедельник утром, 17 октября, российские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, под завалами слышались голоса людей, которых пытались спасти.

В результате чрезвычайным удалось спасти 19 человек.

К сожалению, из-под завалов дома извлекли тело женщины.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 12:44 количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3.

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