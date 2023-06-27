Был связан с финансированием войны: в Киеве ТРЦ Ocean Plaza официально перешел в собственность Фонда госимущества

В Киеве Фонд государственного имущества зарегистрировал корпоративные права на долю в ТРЦ Ocean Plaza, связанный с финансированием войны в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале ФГИУ.

Фонд официально стал владельцем 66,65% ТРЦ.

Запись уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

После проведения аудита и оценки стоимости актива ФГИУ примет решение по этим корпоративным правам.

"Наша команда рассматривает все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ", — отмечает первый заместитель председателя ФГИУ Денис Шугалий.

Отметим, ТРЦ Ocean Plaza по ул. Антоновича, 176, в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыли в декабре 2012 года. Инвестиции в него составляли около 300 млн долларов. Актив принадлежал российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, его сыну Игорю Ротенбергу и бизнес-партнерам Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко и был связан с финансированием войны в Украине. В марте 2023 года ТРЦ конфисковали, в апреле передали в собственность государства.

В дальнейшем Ocean Plaza планируют продать через аукцион.

Напомним, ранее в Киеве суд арестовал часть ТЦ "Мармелад", владельцами которого являются члены российского правительства. По данным СМИ, среди владельцев ТРЦ есть даже глава "Газпрома" Миллер.

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