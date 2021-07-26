Был пьян и вез наркотики: в Макарове остановили 18-летнего парня на мопеде (фото)

Был пьян и вез наркотики: в Макарове остановили 18-летнего парня на мопеде (фото)

У парня не было документов, в частности удостоверения водителя необходимой категории.

В Макарове остановили 18-летнего парня, который управлял мопедом в состоянии опьянения, без документов и, вероятно, с наркотиками.

Событие произошло в субботу, 24 июля, около 1 часа ночи на улице Кирова, что в Макарове.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные остановили мопед Honda Dio за нарушение ПДД.

Во время общения с 18-летним парнем инспекторы установили, что у него нет документов, в частности удостоверения водителя необходимой категории.

Также заметили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Но водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

"Водитель сильно нервничал и вел себя подозрительно, поэтому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку и выявили бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения", — говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения), вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление водителем без соответствующих документов) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, в Киеве четверо копов похитили человека и незаконно завладели автомобилем.

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