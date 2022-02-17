"Был очень удивлен": в Киеве полиция наказала дерзкого нарушителя ПДД благодаря видео в Сети

Полицейские говорят, мужчина был очень удивлен.
В Киеве полиция разыскала и наказала водителя BMW благодаря видео, которое распространили в Сети. Мужчина объехал пробку по зеленой зоне, которая распределяет транспортные потоки.
Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда и попал на видеорегистратор машины, которая ехала рядом.
Патрульные установили личность нарушителя и место его нахождения. Они вынесли на киевлянина постановление по ч. 2 ст. 122 – Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части КУоАП. Водителя оштрафовали на 510 гривен.
Полицейские говорят, мужчина был очень удивлен.
Напомним, что в Киеве могут взлететь цены на такси. Водители объявили забастовку и требуют поднять тарифы.
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