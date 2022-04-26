"Буквально искоренили": Кличко показал эпическое видео демонтажа советского монумента в Киеве

В Киеве под вечер 26 апреля с трудом удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих на территории Арки дружбы народов, установленную в 80-х годах как символ воссоединения Украины с Россией.

Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру этого монумента пытались поднять.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, опубликовав соответствующее видео.

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"Друзья! Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и россии) под вечер таки демонтировали", – сообщил мэр.

"Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались поднять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто", – добавил Кличко.

Однако специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально искоренили и сняли скульптуру.

"Так мы должны вырвать и изгнать врага и российского оккупанта из нашей земли!" – добавил столичный голова.

Напомним, Кличко анонсировал переименование Арки дружбы народов, кроме того, ее подсветят цветами украинского флага.

В Киеве демонтируют памятник российским и украинским рабочим

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