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"Буквально искоренили": Кличко показал эпическое видео демонтажа советского монумента в Киеве

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"Буквально искоренили": Кличко показал эпическое видео демонтажа советского монумента в Киеве

Скриншот с видео

В Киеве под вечер 26 апреля с трудом удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих на территории Арки дружбы народов, установленную в 80-х годах как символ воссоединения Украины с Россией.

Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру этого монумента пытались поднять.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, опубликовав соответствующее видео.

"Друзья! Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и россии) под вечер таки демонтировали", – сообщил мэр.

"Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались поднять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто", – добавил Кличко.

Однако специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально искоренили и сняли скульптуру.

"Так мы должны вырвать и изгнать врага и российского оккупанта из нашей земли!" – добавил столичный голова.

Напомним, Кличко анонсировал переименование Арки дружбы народов, кроме того, ее подсветят цветами украинского флага.

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