Будут строить тоннель: в Киеве улицу Набережно-Рыбальскую перекроют на три месяца (фото)

Будут строить тоннель: в Киеве улицу Набережно-Рыбальскую перекроют на три месяца (фото)

Тоннель соединит водный канал ЖК Rybalsky с рекой Днепр.

В Киеве на три месяца ограничат движение по улице Набережно-Рыбальской – здесь стартовало строительство тоннеля, соединяющего водный канал ЖК Rybalsky с рекой Днепр.

Об этом сообщает "Небоскреб" со ссылкой на информацию застройщика ЖК Rybalsky — SAGA Development.

Сооружение тоннеля под Набережно-Рыбальской улицей началось 14 февраля – это финальный этап строительства системы проточных каналов жилого комплекса Rybalsky.

Строительство продлится три месяца. На время работ движение по улице Набережно-Рыбальской ограничат:

до 31 марта перекроют часть дороги в сторону Контрактовой площади;

до 15 мая перекроют часть дороги в сторону Северного моста.

Застройщик заверил, что имеет разрешения на строительство, а ограничение движения по улице утверждено в распоряжении КГГА №342 от 14 февраля. Обустройство канала осуществляется в соответствии с детальным планом территории Рыбальского полуострова.

Система проточных каналов ЖК Rybalsky протяженностью 1900 метров будет пролегать через весь полуостров от Днепра до Рыбальской гавани.

В первую очередь построили 330 метров канала со стороны Днепра.

Напомним, в Сети показали, как строится метро на Троещину.

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