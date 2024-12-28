Будут ли завтра выключать электроэнергию в Киеве: что известно

Света 29 декабря будет больше.

В Киеве в субботу, 29 декабря, не будут применять графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключаться в течение всего дня.

Об этом сообщил Киев Цифровой.

По информации, сейчас электроэнергии достаточно, поэтому отключений не планируется.

"Завтра есть вероятность отключений, поэтому следует экономить электроэнергию", – говорится в сообщении.

Они также призвали в пиковые часы стараться не включать лишние приборы и экономить электроэнергию.

Напомним, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.

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