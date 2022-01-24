Будут ли закрывать столичное метро в случае усиления карантинных ограничений: в КГГА ответили

Сообщается, что метро смогут пользоваться не все — на транспорт будут введены специальные пропуска.
В случае нового локдауна в Киеве метро закрывать не будут. При усилении ограничений в столице введут спецпропуск на транспорт.
Об этом сказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24".
По его словам, для перехода метро к работе по спецпропускам уже все подготовлено.
"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам — Ред.)", — заявил он.
В то же время, Поворозник надеется, что введение ограничений на транспорт в Киеве все же удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации против коронавируса. По его словам, в настоящее время в столице прививки получили более 70% киевлян.
Напомним, ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, планируют ли в Украине усиливать карантин на фоне увеличения случаев COVID-19.
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