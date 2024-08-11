Будут ли закрывать реку Либидь: Кличко ответил на петицию

Мэр считает, что аргументы, приведенные в петиции, не существенны и не оказывают значительного влияния на жизнедеятельность города.

Городской глава Киева Виталий Кличко высказался против петиции, требовавшей запретить закрытие реки Лыбидь в бетонный коллектор.

Об этом говорится в ответе на петицию.

Он считает, что аргументы о негативном влиянии такого закрытия на жизнь и развитие общественной активности не весомы, и поэтому Киевсовет не поддержал петицию. Кличко отмечает, что русло Лыбеди не оказывает значительного влияния на коммерческую деятельность, а также отмечает, что создание пространства для отдыха у реки затруднено из-за ее расположения в санитарной зоне железной дороги.

Петиция, быстро собравшая необходимое количество подписей, призвала к развитию старых рек столицы и пересмотру детального плана территории (ДПТ), что противоречит этим намерениям. Активисты утверждают, что новое ДПТ предусматривает засыпание части Лыбеди для расширения заездов в ТРЦ Ocean Mall. В то же время городской совет планирует забетонировать часть реки для продления Железнодорожного шоссе.

Строительство дороги на территории реки без учета экологических аспектов может привести к ряду проблем, таких как разрушение общественной активности, экологические проблемы и ухудшение качества жизни. Петиция также акцентирует внимание на социальных преимуществах восстановленных рек, способствующих созданию новых рабочих мест, уменьшению преступности и поощрению здорового образа жизни.

Напомним, река Лыбидь в Киеве набрала ядовито желтый цвет из-за высокого содержания ионов аммония, аммиака и фенолов. По словам Александра Возного, начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА, пробы воды были отобраны вблизи станции метро "Выдубичи" после сообщений о загрязнении 11 мая. Анализ, проведённый Всеукраинским государственным научно-производственным центром, выявил отклонения от норм. По идее, загрязнение произошло из-за сброса сточных вод от строительной техники. КП "Плесо" уже вручили акт-требование строительной компании для приведения реки в надлежащее состояние. Управление экологии продолжает мониторинг ситуации.