Будут ли в Киеве праздничные мероприятия и гуляния на Новый год: ответ КГГА

Для детей в садах позволить новогодние утренники, но с соблюдением всех правил безопасности.
В Киеве в этом году не будет проводиться никаких массовых гуляний на Новый год 2023 года.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.
Он пояснил, что никаких праздничных мероприятий в столице не будут проводить, как не планируют устанавливать и традиционные новогодне-рождественские локации.
Однако елки на определенных локациях установлены и главную красавицу на Софийской площади на Новый год и Рождество все же включат.
"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никаких мер проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", — подчеркнул Поворозник.
Он также напомнил, что комендантский час в Новый год отменять не планируют.
Напомним, на территории Киевской области запретили продавать и использовать пиротехнические средства во время действия военного положения.
Как сообщалось, на День святого Николая в Киеве традиционно зажгли главную елку Украины.
На главной елке страны в Киеве есть одна деталь, наиболее привлекающая киевлян и гостей города — это большая фигура защитника столицы архангела Михаила. Люди фотографируются как раз на фоне этой детали.
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