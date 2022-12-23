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Будут ли в Киеве праздничные мероприятия и гуляния на Новый год: ответ КГГА

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Будут ли в Киеве праздничные мероприятия и гуляния на Новый год: ответ КГГА

Фото: Associated Press

Для детей в садах позволить новогодние утренники, но с соблюдением всех правил безопасности.

В Киеве в этом году не будет проводиться никаких массовых гуляний на Новый год 2023 года.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

Он пояснил, что никаких праздничных мероприятий в столице не будут проводить, как не планируют устанавливать и традиционные новогодне-рождественские локации.

Однако елки на определенных локациях установлены и главную красавицу на Софийской площади на Новый год и Рождество все же включат.

"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никаких мер проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", — подчеркнул Поворозник.

Он также напомнил, что комендантский час в Новый год отменять не планируют.

Напомним, на территории Киевской области запретили продавать и использовать пиротехнические средства во время действия военного положения.

Как сообщалось, на День святого Николая в Киеве традиционно зажгли главную елку Украины.

На главной елке страны в Киеве есть одна деталь, наиболее привлекающая киевлян и гостей города — это большая фигура защитника столицы архангела Михаила. Люди фотографируются как раз на фоне этой детали.

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Дата публикации
Просмотры
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