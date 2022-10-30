Будут ли сегодня выключать свет в Киеве и когда появятся новые графики: ответ YASNO

Новые графики отключения света в Киеве должны быть обнародованы на следующей неделе.

В Киеве в течение дня 30 октября, вероятнее всего, не будут выключать свет, поскольку обычно потребление электроснабжения в воскресенье самое низкое.

Об этом сказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

"Погода теплая, а в воскресенье обычно потребление ниже всего недели. Думаю, вечера отключений не будет. Пока энергетической тревоги нет", — пояснил Коваленко.

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Кроме того, генеральный директор компании YASNO призвал различать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные, по его словам, могут продолжаться часами. А стабилизационные, при соответствующих потребностях от "Укрэнерго", длятся до 4 часов.

Насчет обещанных графиков отключения света для Киева они еще разрабатываются и должны быть обнародованы на следующей неделе. В то же время Коваленко объяснил, что вряд ли новые графики будут более точными, ведь все будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

"100% вероятности совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут более более точными", — добавил Коваленко.

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Напомним, после массированных атак РФ ситуация с энергообеспечением в Украине остается напряженной.

Граждан Украины настойчиво просят уменьшить пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что продолжительность веерных отключений света в Киеве может возрасти до шести часов. Это необходимо, чтобы преодолеть последствия атак страны-террориста России.

В свою очередь, в Киевской ОВА рассказали, что нужно купить на случай длительного отключения света.

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