Будут ли сегодня отключать свет в Киеве и области — ДТЭК

Отключение света для стабилизации энергосистемы может быть введено в любой момент.

По состоянию на 7 часов утра 26 октября стабилизационных отключений света в Киеве и области в течение суток не планируется. Однако их в любое время может ввести "Укрэнерго", в случае необходимости.

Как сообщает ДТЭК "Киевские электросети", свет во все дома вернули вчера в 21:52. Такая же ситуация в области.

Если временные отключения снова применят, для комфорта жителей столицы работает обновленный упрощенный график адресов.

Также читайте Почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет

Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение в Киевской области, также размещен на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее в энергетической компании объяснили украинцам, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет. В ДТЭК также ответили, почему отключение света длится более 4 часов подряд, или свет исчезает несколько раз в сутки.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

Читайте также: