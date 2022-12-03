Будут ли работать пункты обогрева в Киеве при отсутствии чрезвычайной ситуации: объяснение местных властей

В настоящее время пункты обогрева работают до 9 часов вечера.

Пункты обогрева в Киеве будут работать круглосуточно при условии, что в городе будет чрезвычайная ситуация с отоплением и другими коммуникациями.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала " Киев ".

Также читайте В ВСУ рассказали, какие войска и на какие направления Россия бросает на Донбасс

"Круглосуточно пункт должен работать?... У меня тогда вопрос — ночью у нас действительно существует комендантский час? Моя задача предоставить все сервисы в Киеве, и мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы предоставить тепло, свет, водоснабжение. И это для нас ключевой приоритет", — сказал мэр.

Кличко отметил, что он дал задание, чтобы пункты обогрева работали до 9 часов вечера, чтобы люди, работающие там с утра до вечера, имели возможность доехать домой.

"Если будет чрезвычайная ситуация – тогда эти пункты будут работать круглосуточно", — пояснил он.

Как Киев будет жить в случае блэкаута

В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях. В случае блэкаута и полного отсутствия в результате электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.

Если будут перебои с водоснабжением, то в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Относительно аптек и ветклиник, в случае полного обесточивания Киева будет работать сеть КП "Фармация". Они снабжены резервными источниками питания и могут работать при полном отсутствии электроснабжения.

Обед без бед: киевская инициатива, кормящая людей бесплатно

Читайте также: