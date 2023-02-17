Будут ли отключения света в Киеве и области в выходные 18-19 февраля

В Киеве и области возможны стабилизационные отключения света 18-19 февраля из-за проведения ремонтных работ.

Об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК.

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ", – говорится в заявлении.

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Так, в субботу возможны отключения света с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе Киева.

В воскресенье свет могут отключать с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах столицы.

Что касается ситуации в Киевской области, то там из-за ремонтов отключения света по графикам возможны в части Бучанского района. Электроснабжение там в выходные будут ограничивать с 6:00 до 22:00.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме.

Напомним, в ночь на 16 февраля Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины, однако министр энергетики Герман Галущенко заверил, что это никак не повлияло на ситуацию с электроэнергией. Министр информировал, что, несмотря на повреждения на некоторых объектах, генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

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