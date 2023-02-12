Будут ли отключать свет в Киеве в понедельник: ответ ДТЭК

Киевлян призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, особенно в часы пиковой нагрузки.
В Киеве в понедельник, 13 февраля, не будут отключать свет.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Однако киевлян призывают не включать несколько мощных приборов одновременно. Особенно в часы пиковой нагрузки.
"В случае перегрузки сетей могут быть ограничения по стабилизационным графикам", — говорится в сообщении.
Просмотреть график можно по этой ссылке.
Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии.
Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.
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