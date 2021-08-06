"Буду с ней расставаться": в Киеве мужчина выгнал из квартиры жену с 16-летней дочерью

"Буду с ней расставаться": в Киеве мужчина выгнал из квартиры жену с 16-летней дочерью

45-летняя женщина с ребенком остались на улице даже без вещей.

В Киеве мужчина выгнал из квартиры жену с 16-летней дочерью. 45-летняя женщина с ребенком остались на улице даже без вещей. Столичные полицейские устроили их в кризисную комнату (на фото — ред.).

Во время конфликта между супругами, чтобы избежать дальнейшей ссоры, жена с дочкой ушли из квартиры на улицу, но мужчина обратно домой их уже не упустил. На обидчика составлен протокол о совершении домашнего насилия.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева обратилась жительница Голосеевского района вместе со своей 16-летней дочерью с просьбой помочь им с временным домом, пока они не найдут жилье. 45-летняя женщина рассказала правоохранителям, что человек не пускает их в квартиру и они остались даже без вещей. Киевлянка через Интернет узнала о наличии в столице кризисных комнат для жертв домашнего насилия", — рассказали в полиции.

По словам полицейского группы реагирования на факты домашнего насилия Голосеевского управления полиции Ирины Василенко, для объективного установления обстоятельств конфликта между супругами полицейские связались с мужчиной и приехали к нему.

"62-летний мужчина объяснил, что не хочет больше жить с женщиной и будет расставаться с ней. Мы долго общались с ним, выясняли причины инцидента и в нашем присутствии дочь потерпевшей собрала вещи из квартиры. Далее мы поехали в кризисную комнату, где женщина с ребенком может временно находиться, пока не найдет себе жилье. На обидчика мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия составила административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и объяснили, что его действия в отношении официальной жены подпадают под признаки совершения психологического и экономического насилия", — рассказала Василенко.

Сейчас семья состоит на учете в Голосеевском управлении полиции по недопущению подобных случаев в будущем, также о данной ситуации сообщено службу по делам детей и семьи Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации.

Напомним контакты служб для пострадавших от домашнего насилия лиц:

• Национальная полиция — 102

• "Горячая линия" для жертв домашнего насилия — 15-47

• Национальная детская горячая линия — 0800500225 (бесплатно со стационарных телефонов), 116-111 (бесплатно с мобильных)

• Национальная «горячая» линия по предупреждению домашнего насилия — 0800500335 (бесплатно со стационарных телефонов), 116-123 (бесплатно с мобильных)

• Круглосуточная правовая помощь — 0800213103.

Напомним, в Киеве внук систематически совершал домашнее насилие в отношении своей бабушки: он не выпускал ее из квартиры, забирал деньги и угрожал расправой. Такими действиями человек доказал старую к психическому расстройству.

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