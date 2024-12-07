Будто портал в ад: в Киеве прямо на дороге провалился асфальт и образовалась огромная яма (видео)

Движение полностью перекрыто рядом с местом, где произошла авария.

В Соломенском районе Киева провалился асфальт и образовалась огромная яма, перекрыто движение по участку ул. Патриарха Мстислава Скрипника.

Об этом сообщает КГГА.

"Там произошел порыв водопроводной сети. На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию огородили", — говорится в сообщении.

Яма в асфальте настолько большая, что пользователи Сети шутят, что это "портал в ад".

Огромную яму в асфальте пользователи Сети уже окрестили порталом в ад / Фото: скриншот с видео

Без водоснабжения остаются четыре жилых дома по ул. Патриарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Автоцистерна стоит по адресу ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

Зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм.

В Киеве прямо на дороге провалился асфальт и образовалась огромная яма

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут занять до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

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