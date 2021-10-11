Будет защищать от шума: в Киеве на Оболони установили огромный экран из бетона

Высота защитного экрана шесть метров.

В Киеве на Оболони установили экран из бетона, который защищает жителей многоэтажек от шума.

Высота экрана шесть метров.

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Об этом сообщается на Facebook-странице "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

Экран защищает Минский массив и ЖК "Министерский".

"Построен защитный экран, отделяющий Минский массив и ЖК "Министерский" от шума окружной. Верхние этажи он, конечно, не спасет, но лучше, чем ничего", — отмечают местные жители.

Напомним, в Киеве строится метро на Троещину, хотя и довольно медленно. Сейчас ведется строительство тоннелей.

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