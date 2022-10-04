«Будет помогать нашим защитникам на передовой», - волонтеры передали автомобиль 130-му батальону терробороны Киева

Об этом сообщил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

«Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник, приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А «Украинская команда» и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой», - подчеркнул Артур Палатный.

130-й батальон 241-й Отдельной бригады теробороны г. Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села в Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковщины и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления.