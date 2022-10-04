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«Будет помогать нашим защитникам на передовой», - волонтеры передали автомобиль 130-му батальону терробороны Киева

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«Будет помогать нашим защитникам на передовой», - волонтеры передали автомобиль 130-му батальону терробороны Киева

Волонтерский штаб «Украинская команда» передал воинам 130 батальона теробороны города Киева внедорожник Toyota Tundra.

Об этом сообщил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

 «Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник, приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А «Украинская команда» и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой», - подчеркнул Артур Палатный.

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130-й батальон 241-й Отдельной бригады теробороны г. Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села в Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковщины и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления.

Дата публикации
Просмотры
97
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