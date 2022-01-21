"Будет очень много жертв, если не получу 2 млн": в Броварах неизвестный сообщил о заминировании всех школ и ТРЦ

Аноним направил письма на почту полиции.
В Броварах неизвестный сообщил о заминировании всех школ и ТРЦ.
Аноним направил письма на почту полиции.
Он требует 2 млн грн на номер телефона и угрожает, что может быть много жертв.
"Я российский террорист Karnaval. Официально заявляю, что я заминировал все учебные заведения и торговые центры в городе Бровары. Будет очень много жертв, я вам это обещаю на 100%, в каждой взрывчатке по 50 кг тротила, у вас есть 3 часа или 2 млн грн на номер... Решать только вам...", — говорится в письме.
Напомним, в Киеве в пятницу, 21 января, снова поступило анонимное сообщение о заминировании школ. Полиция и спасатели ищут взрывчатку в учебных заведениях.
Это уже не первый случай на этой неделе. 18 января неизвестные также сообщили о взрывчатке в 46 школах столицы.
19 января в правоохранительные органы снова поступило сообщение о минировании десятков учебных заведений.
Ранее злоумышленники "минировали" станции метро "Позняки", "Дарница" и "Театральная".
Отметим, что в конце декабря 2021 в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО и оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.
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