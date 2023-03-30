Будет ли работать во время тревоги транспорт в Киеве: ответ Кличко

В Киеве в дальнейшем общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги. Власти столицы не поддержали петицию с призывом отменить остановку.

Об этом говорится в ответе мэра столицы Виталия Кличко на обращение.

По словам городского головы, решение Совета обороны города Киева было принято с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице.

"Решение будет пересмотрено исключительно при ее существенной стабилизации и поступлении соответствующих рекомендаций от ГСЧС", — говорится в сообщении.

Оно будет пересмотрено исключительно при его существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мэр подчеркнул, что остановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов. Ведь после ее завершения они могут воспользоваться предварительно оплаченными проездными документами.

К слову, в столице с августа решили останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги. В частности, пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Напомним, в Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт работает на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа. В частности, наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, а метро – с 06:00 до 23:00.

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