Будет ли новогодняя елка в Киеве: в Киевсовете объяснили, что нужно для окончательного решения

Если главную елку будут устанавливать, то исключительно за счет меценатов.
Комиссия Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям рассмотрела петицию автора Натальи Попович относительно неуместности установления новогодней елки в Киеве в условиях военного положения.
Комиссия рекомендовала профильным департаментам учесть все предложения по неиспользованию бюджетных средств, соблюдению мер безопасности и сбережению электроэнергии, но не поддержала петицию в части предложения не устанавливать елку.
Однако в Киевсовете отметили, что окончательное решение будет принято после консультаций с силами обороны. И если елку будут устанавливать, то исключительно за счет меценатов.
Об этом говорится на сайте КГГА.
"Конечно, финальное решение, устанавливать ли елку, мы будем принимать исходя из ситуации безопасности. Впрочем, я считаю, что отказ от одного из главных символов празднования Рождества и Нового Года будет неправильным сигналом. Ведь все мы верим, что добро победит зло, свет победит тьму. Украинцы сегодня демонстрируют всему миру несокрушимость нашего духа. К сожалению, есть оккупированные города и села, где в этом году не будет праздника. И именно наша елка – как Главная елка страны – может стать для всех символом надежды и веры", — отметила председатель Комиссии Киевсовета Виктория Муха.
Муха добавила, что нельзя позволить российским варварам украсть праздник у наших детей, которые и так настрадались от ужасов войны.
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, которая занимается вопросами культуры, рассказала, что в случае, если город после консультаций с военными примет решение об установлении елки, бюджетные средства на это тратить не будут.
"К нам уже обратились меценаты и социально ответственный бизнес с предложением помочь в установке и оформлении елки. Нам готовы предоставить и само новогоднее дерево, и украшения, а также генератор для подсветки елки, если такой формат будет одобрен. После праздников мы сможем передать его в учреждение критической инфраструктуры или на фронт. Также мы рассматриваем вариант, что подсвечивать елку будут только в определенные дни или часы. Например, в день открытия 19 декабря, на Рождество (25 декабря и 7 января) и в Новый год", — рассказала Старостенко.
Замглавы КГГА также отметила, что в условиях военного положения город, как и планировал, однозначно откажется от организации праздничной ярмарки и концертов у главной елки.
В случае, если елку будут устанавливать, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности.
В Департаменте муниципальной безопасности подчеркнули, что решение об установлении Главной новогодней елки страны будут приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос об установлении новогодней елки в этом году еще окончательно не решен. Он рассказал, что в городе должно быть новогоднее настроение, однако массовых празднований точно не будет.
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