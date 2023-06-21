Будем внимательны: в Киеве предлагают фейковые услуги по поверке счетчиков

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что проводить поверку счетчиков могут исключительно сертифицированные организации, внесенные в список на сайте Минэкономики.

Рекламные объявления в Интернете и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Тепловики призывают своих быть внимательными и тщательно проверять сертификаты коммерческих структур, предлагающих услуги по поверке приборов учета.

В Киевтеплоэнерго отметили, что проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

При этом клиенты "Киевтеплоэнерго" могут самостоятельно выбрать организацию для поверки счетчика или воспользоваться сайтом коммунального концерна "Центр коммунального сервиса". После проведения поверки соответствующие документы необходимо предоставить в ЦКС через каналы обслуживания.

На предприятии также напомнили о принятом правительством решении о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды, которое распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где идут активные боевые действия.

В то же время КП "Киевтеплоэнерго" начало получать от клиентов уведомления о появлении манипулятивных предложений коммерческих структур о поверке приборов учета якобы от имени или в интересах теплоснабжающего предприятия.

"Согласно действующему законодательству, КП "Киевтеплоэнерго" не предоставляет услуги по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через любые посторонние организации, не имеет договоров ни с одной коммерческой структурой этого направления и не делегирует право осуществлять соответствующие услуги от своего имени", — сообщили на предприятии и посоветовали в случае информационной манипуляции обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины и органы защиты прав потребителей.

Напомним, в Украине возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков).

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