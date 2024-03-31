Буданов прокомментировал слова Макрона о наступлении оккупантов в Киев

Президент Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести французские войска в случае нападения на Киев. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слова президента Франции о возможном повторном наступлении на столицу.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Это предположение (слова Макрона – ред.). Предположений может быть очень много. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву, но этого по факту нет", — подчеркнул Буданов.

Глава ГУР также добавил, что на территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет.

"Мы не видим тенденций для того, чтобы они появились в ближайшее время", – резюмировал Кирилл Буданов.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что столица Украины может снова стать целью сухопутных войск России.

Напомним, издание FT пишет, что прифронтовые страны НАТО поддерживают идею Макрона о введении войск в Украину.

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